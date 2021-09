Inter, i convocati per lo Shakhtar: recuperato Correa

MILANO - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha convocato 23 giocatori in vista della gara contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani a Kiev alle 18.45 e valida come seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Regolarmente convocato Joaquin Correa, che aveva saltato gli ultimi due impegni (Fiorentina e Atalanta) a causa di un trauma contusivo dopo uno scontro di gioco in occasione della gara contro il Bologna. Presente in lista anche Arturo Vidal, che ha messo quindi alle spalle i problemi alla coscia avuti di recente. Resta out solo Stefano Sensi, reduce da un infortunio al ginocchio. Questo l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa.