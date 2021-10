Allarme Inzaghi per Lazio-Inter: Lautaro Martinez si ferma in Argentina

BUENOS AIRES (Argentina) - Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi dall'Argentina, dove Lautaro Martinez avrebbe riportato un problema muscolare negli allenamenti con la sua nazionale. Un infortunio, nello specifico dovrebbe trattarsi di un sovraccarico, che lo mette in dubbio per il duello di questa notte (all'una) con il Paraguay. Secondo quanto riportato dai media argentini, in caso di forfait il suo posto nell'undici titolare lo dovrebbe prendere il compagno di squadra nerazzurro Joaquin Correa .

Problema per Lautaro Martinez

Grande apprensione chiaramente per Simone Inzaghi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, con un occhio già a quel Lazio-Inter del 16 ottobre (e pure alle gare successive). Una partita a cui tecnicamente non potrebbero prendere parte né Correa, né Lautaro Martinez, visto che il giorno prima si giocherà Argentina-Perù al Monumental di Buenos Aires (1.30, ora italiana). Secondo i rumors in arrivo dal Sudamerica, però, il ct Scaloni avrebbe potuto concedere ad almeno uno dei due il permesso di saltare l'ultimo dei tre match in programma con la nazionale per tornare prima in Italia, a patto di aver ottenuto risultati positivi nei due precedenti incontri con Paraguay e Uruguay. Il probabile problema muscolare di Lautaro Martinez scombinerebbe tutti piani.