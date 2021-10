L'Inter a bordo del primo charter di Ita: "Un onore"

MILANO - Debutto con i campioni d'Italia per ITA , la nuova compagnia aerea che ha inaugurato oggi la propria programmazione di voli charter trasportando con il suo Airbus A320 (livrea celebrativa caratterizzata dal claim "ITA. Born in 2021") i calciatori e lo staff dell' Inter da Milano a Roma, dove i nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi sfideranno domani la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico.

Marotta: "Era destino"

"Siamo molto felici di celebrare, in questa importante giornata per ITA, anche l'avvio delle operazioni charter e di condividere l'emozione dell'inaugurazione odierna con il club Campione d'Italia che ha fatto la storia del calcio del nostro Paese - afferma Alfredo Altavilla presidente di ITA -. Con l'Inter condividiamo i valori del merito e della passione, ma soprattutto l'ambizione di essere un punto di riferimento per l'Italia e un attore fondamentale nella promozione delle eccellenze del nostro Paese nel mondo". A fare da eco alle sue parole quelle di Beppe Marotta."Siamo orgogliosi di essere la prima squadra italiana a volare con ITA - ha detto il Ceo del club nerazzurro -. Era probabilmente destino che fossero i Campioni d'Italia in carica ad avere questo onore e a vivere questa reciproca emozione".