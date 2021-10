Inzaghi: "Questa Inter mi diverte. Handanovic? Tutti possono sbagliare"

MILANO - "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, loro venivano da due vittorie e arrivavano qui sulle ali dell'entusiasmo. La partita è stata complicata, ma siamo stati squadra creando tantissimo. Abbiamo preso due pali e una traversa, possiamo migliorare ancora tanto ma abbiamo espresso un ottimo gioco. Dobbiamo capire quando non si deve sbagliare, abbiamo preso ripartenze pericolose". Al termine del match vinto 3-1 contro lo Sheriff, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Di lavoro ce n'è da fare, ma questa squadra è un piacere vederla. Abbiamo giocato poche volte in casa, sfortunatamente; con questo pubblico meraviglioso siamo trascinati, abbiamo perso col Real in maniera incredibile e pareggiato con l'Atalanta sbagliando un rigore. Dobbiamo migliorare, ma mi diverto a vedere giocare questa squadra".