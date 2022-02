Inter, Sanchez salta l'allenamento: Lautaro-Dzeko coppia d'attacco nel derby

Il conto alla rovescia verso il derby sta per concludersi. La giornata di giovedì in casa Inter è stata quella del primo allenamento a ranghi completi dopo la sosta di campionato dell’ultimo weekend di gennaio, che ha allungato ulteriormente l’attesa per la stracittadina contro il Milan di sabato 5 febbraio alle 18, anticipo della 24ª giornata di Serie A il cui esito avrà inevitabilmente conseguenze sulla corsa allo scudetto.

Ad Appiano Gentile c’era attesa per il ritorno di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez , gli unici due giocatori della rosa di Simone Inzaghi impegnati con le proprie nazionali nelle partite di qualificazione a Qatar 2022. L’argentino è arrivato a Milano grazie al volo charter organizzato direttamente dalla Federazione e si è regolarmente allenato, sostenendo una parte della seduta da solo e una parte con i compagni. Non dovrebbero esserci dubbi circa la sua presenza in campo, benché diffidato e al fianco del 'Toro' dovrebbe esserci Edin Dzeko .

Carica Vidal: "straordinari" in vista del derby

Per il resto Inzaghi ha avuto l’intero gruppo a disposizione, eccezion fatta per gli infortunati Joaquin Correa e Robin Gosens. Pochi i dubbi di formazione che dovrebbe essere quellal titolare con il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, Barella e Calhanoglu mezzali ai lati di Brozovic, Dumfries e Perisic sugli esterni e davanti la coppia Dzeko-Lautaro. Dovrebbe partire quindi dalla panchina anche Arturo Vidal: l’ex juventino, non partito per il Sudamerica in quanto squalificato, ha sostenuto doppie sedute di allenamento aggiungendo lavoro in palestra a quello ad Appiano. Un comportamento che evidenzia la voglia di King Arturo di farsi trovare pronto in caso di chiamata di Inzaghi, che però non dovrebbe sceglierlo per la formazione titolare.