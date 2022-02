Inter-Liverpool, Inzaghi recupera Bastoni e punta su Vidal

Inter-Liverpool, dirigenza presente alla rifinitura

Il sorpasso subito in campionato dai cugini rossoneri non ha turbato la quiete di Simone Inzaghi, non solo perché la squadra ha una partita in meno, quella non giocata a Bologna lo scorso, ma perché il tecnico emiliano ha tratto buone indicazioni dalla prova offerta dalla squadra nel secondo tempo contro il Napoli. A dare ulteriore morale al gruppo, inoltre, è stata la presenza alla rifinitura del presidente Steven Zhang, che ha assistito alla parte finale dell’allenamento pomeridiano insieme alla dirigenza al gran completo, ad eccezione dell’amministratore delegato Beppe Marotta, impegnato in Lega per le votazioni del nuovo presidente.