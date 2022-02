Inter-Sassuolo: Inzaghi resta in silenzio e rilancia Gagliardini

È stata una vigilia “silenziosa” quella vissuta dall’Inter in vista della partita di campionato contro il Sassuolo. No, l’afonia che affligge di frequente Simone Inzaghi al termine delle partite non c’entra, semplicemente per la seconda settimana consecutiva il tecnico nerazzurro non è stato protagonista della tradizionale conferenza stampa della vigilia, come già successo prima della gara di Napoli.

Inter-Sassuolo, ancora una vigilia "silenziosa" per Simone Inzaghi L’Inter, che non ha mandato nella sala stampa del Suning Center neppure il vice di Inzaghi, Max Farris, non ha spiegato i motivi di questa scelta, legata comunque anche al fatto che nelle ultime due settimane i nerazzurri sono scesi in campo anche il mercoledì rispettivamente per gli impegni di Coppa Italia contro la Roma e di Champions League contro il Liverpool, occasioni che hanno visto Inzaghi parlare regolarmente con i giornalisti al termine della partita.

Inter, dal Sassuolo al Milan in Coppa Italia: inizia un nuovo ciclo della verità In generale, comunque, il messaggio che arriva all’esterno è quello circa la volontà di tenere alta la concentrazione sul campo in un momento molto delicato della stagione. L’Inter ha infatti perso il comando della classifica della Serie A dopo aver raccolto solo un punto in due partite contro Milan e Napoli ed ha perso, seppur a testa alta, l’andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool. Ora, prima del ritorno ad Anfield, c’è un altro mini-ciclo di impegni da non fallire, in campionato contro Sassuolo e Genoa e ancora contro il Milan per la semifinale di andata di Coppa Italia.