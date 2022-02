Brentford, scocca l'ora di Eriksen: "Debutterà contro il Newcastle"

Il gran giorno è arrivato. Per Christian Eriksen, per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi dell’Inter che lo hanno ammirato da vicino, anche se solo per poco tempo. Il fantasista danese è pronto a tornare in campo, poco meno di nove mesi dopo l’arresto cardiaco subito lo scorso 12 giugno al “Parken” di Copenaghen durante la partita tra Danimarca e Finlandia, valida per Euro 2020.

Brentford, l'annuncio del tecnico Frank: "Eriksen debutterà contro il Newcastle" Eriksen, tesserato a fine gennaio dal Brentford dopo la rescissione con l’Inter, è stato convocato dal tecnico Thomas Frank per la gara contro il Newcastle di sabato 26 febbraio e giocherà uno spezzone di partita. Ad anticipare la notizia è stato lo stesso Thomas Frank prima della conferenza stampa di vigilia del match in programma alle 16 di sabato al: “Christian sarà tra i convocati per la partita di sabato e giocherà una parte di partita. Sarà un gran giorno per noi, ma soprattutto per Christian e per la sua famiglia” ha dichiarato Frank.

Christian Eriksen, le tappe della rinascita e l'addio all'Inter Christian Eriksen aveva rescisso il contratto con l’Inter lo scorso 17 dicembre, lo stesso giorno nel quale era arrivato il responso negativo dall'Istituto di Medicina dello Sport presso il Coni sulla ripresa della pratica agonistica, che non potè che prendere atto delle leggi italiane che vietano l’attività sportiva agonistica a chi abbia un defibrillatore sottocutaneo, quello che fu impiantato a Eriksen dopo il malore subito in nazionale. Addio all’Italia, ma non al calcio, perché lo scorso 31 gennaio, ecco la firma con il Brentford, dopo un periodo di allenamenti con il Chiasso e con l’Ajax, il club che lo lanciò nel grande calcio. "Con il defibrillatore mi sento più al sicuro di chiunque altro, voglio dimostrare che posso ancora giocare a calcio e aiutare il Brentford a salvarsi" aveva detto il danese dopo la firma.