Inter, Correa e Gosens corrono verso il derby: convocazione in vista per la Coppa Italia

Slitta ancora il debutto di Robin Gosens con la maglia dell’Inter. Ma con ogni probabilità l’attesa è destinata a prolungarsi ancora solo per pochi giorni e l’unica novità sostanziale è che la prima ufficiale dell’esterno tedesco con il club che l’ha acquistato a gennaio dall’Atalanta non sarà in campionato, bensì in Coppa Italia.

Inter tra campionato e Coppa Italia: Gosens "vede" il derby Simone Inzaghi ha valutato fino alla fine se inserire o meno il nome di Gosens tra i convocati per la partita di venerdì 25 febbraio in casa del Genoa, anticipo della 27ª giornata. A inizio settimana le quotazioni di Robin Gosens erano in ascesa, ma alla fine ha prevalso la prudenza così l’esterno mancino resterà a guardare anche a Marassi, ma con buone chances di tornare a respirare il campo già martedì 1° marzo per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Inzaghi ha scelto: nessun rischio per Gosens Del resto l’infortunio subito da Gosens, una lesione al bicipite femorale della gamba destra lo scorso settembre con tanto di ricaduta a novembre, è di quelli con i quali non si scherza. Una nuova recidiva non solo segnerebbe la fine anticipata della stagione del tedesco, ma rischierebbe di condizionare anche la preparazione della prossima annata, durante la quale invece Gosens rappresenterà un rinforzo a tutti gli effetti per la nuova Inter, a prescindere dal rinnovo di Ivan Perisic, attuale titolare della fascia sinistra, caldeggiato da Simone Inzaghi.