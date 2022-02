Inter senza rete, si è chiusa la porta

MILANO - L'ultimo gol dell'Inter è stato fin qui la rete di Dzeko contro il Napoli al 47'. Da allora, contro Liverpool, Sassuolo e Genoa, l'attacco nerazzurro, che continua a essere il migliore del campionato, non è più andato a segno. E non perché l'Inter improvvisamente non tiri più in porta: all'improvviso, semmai, è mancata la precisione. Non solo: sono meno nette di prima le occasioni create. E Milan e Napoli sono in agguato in questa volata Scudetto. I nerazzurri hanno comunque il jolly del recupero col Bologna, ma per sfruttarlo appieno occorre vincere: arduo, senza segnare. L'impressione, alla luce delle prestazioni, è che il problema non sia fisico ma mentale: e a quel punto basterebbe sbloccarsi. E, per quanto i numeri non arridano a Lautaro, Dzeko e Sanchez, sarebbe scorretto lasciare solo l'attacco sul banco degli imputati. Forse le punte non vengono più servite come nel recente passato: il gioco è meno fluido, gli avversari sembrano aver escogitato le contromosse giuste. Servirebbero soluzioni alternative, ma nemmeno da centrocampo e difesa arrivano aiuti. Del resto, mancando quest'anno l'elemento (Lukaku) in grado di risolvere da solo certe partite, serve che l'Inter dovrà risolvere la questione lavorando tutti insieme da squadra.