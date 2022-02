Ricordate la giardiniera del Ferraris? Altri cori dai tifosi dell'Inter: la reazione è sorprendente

La sfida Sampdoria-Inter dello scorso settembre è passata ai disonori social per una vicenda accaduta prima ancora del fischio d'inizio. "Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi". Cantato dai tifosi nerazzurri alla giardiniera dello stadio Ferraris di Genova pima dell'inizio della gara, il coro era stato immortalato in un video diventato ben presto virale che aveva scatenato un fiume di polemiche sui social. Anche in occasione di Genoa-Inter, i sostenitori ospiti non si sono tirati indietro e al termine della gara la donna si è recata sotto il settore a loro destinato. Dopo una ola a cui lei ha risposto alzando le braccia e salutando, ecco ripartire l'ormai arcinoto coro che cinque mesi fa era stato oggetto di mille critiche. La reazione è stata però sorprendente: la donna, accompagnata da un collega, ha applaudito i fan che la inneggiavano con un gran sorriso, non del tutto nascosto dalla mascherina.