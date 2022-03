Inter, Gosens festeggia la convocazione sui social: contro il Milan Inzaghi schiera i migliori

In attesa che venga ufficializzata la lista dei convocati dell’Inter per la semifinale di andata di Coppa Italia, che vedrà i nerazzurri giocare in “campo esterno” contro il Milan, dettaglio tutt’altro che marginale nell’ultima edizione della manifestazione in cui varrà la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta in caso di parità di reti tra andata e ritorno, in casa nerazzurra arriva una sorta di annuncio… ufficioso sulle scelte di Simone Inzaghi.

Inter, la gioia di Gosens su Instagram: "Finalmente la prima convocazione!" L’autore è Robin Gosens, che sul proprio profilo Instagram ha di fatto anticipato le decisioni del tecnico piacentino attraverso un post molto significativo e tutt’altro che criptico: "Finalmente la prima convocazione dopo più di 4 mesi" ha scritto l’esterno tedesco ex Atalanta, acquistato dall’Inter sul finire della sessione di mercato di gennaio, ma ancora in attesa della prima convocazione e del debutto con la maglia dell’Inter a causa dei postumi del grave infortunio muscolare, con successiva ricaduta, subito a settembre.

Milan in Coppa Italia e Salernitana: la settimana cruciale dell'Inter Del resto già lo stesso Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia aveva anticipato la probabile convocazione di Gosens e anche di Joaquin Correa in vista del terzo derby della stagione, partita molto importante per gli equilibri della stagione dell’Inter, che il prossimo 8 marzo cercherà l’impresa nel ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Liverpool dopo lo 0-2 subito a San Siro, ma che nel prossimo weekend punta ad approfittare dello scontro al vertice tra Napoli e Milan in un turno che vedrà i nerazzurri ospitare la Salernitana.