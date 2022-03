Inter, Marotta: "Lettera Uefa? Decine di club sono monitorati dopo il Covid"

Marotta: “Tifosi Inter stiano tranquilli: è un monitoraggio globale”

Marotta ha quindi specificato: “L’Uefa monitora decine di club nelle principale leghe del calcio europeo, ma lo fa essenzialmente per capire quali ripercussioni ci siano state dopo il lungo periodo caratterizzato dal Covid. Anni in cui si è andati tutti incontro a inevitabili perdite. In questo senso, si stanno studiando quali sono state le conseguenze e le eventuale contromisure da prendere in ambito globale”.

“L’Inter vuole rifarsi del recente derby perso”

Quindi, sul derby: “Partita che parla da sola. E’ anzitutto la semifinale di una competizione cui teniamo molto. Quindi, è un derby, con tutto il suo fascino. Con Simone Inzaghi teniamo molto a rifarci della recente sconfitta in campionato”.