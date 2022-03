Inter, Vidal risponde alle critiche: "I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno"

Durante la semifinale di andata di Coppa Italia Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno provato in ogni modo a vincere la partita, almeno fino ai minuti conclusivi, quando tanto tra i giocatori del Milan che tra quelli dell’Inter è subentrata la volontà di non rischiare di spezzare l’equilibrio che lascia incerte le rispettive chances di qualificarsi alla finale. Per spezzare la parità i due tecnici hanno provato anche a pescare dalle rispettive panchine, ma con risultati deludenti.

Non solo Lautaro Martinez: l'Inter aspetta il vero Alexis Sanchez In casa Milan Ante Rebic non ha certo fatto meglio di Rafael Leao, uscito scontento, ma al quale Pioli ha voluto preservare l’ultima parte di gara in vista della super-sfida di domenica sera a Napoli, mentre sul fronte Inter tanto Alexis Sanchez quanto Arturo Vidal sono riusciti a far rimpiangere chi hanno sostituito, ovvero uno spento Lautaro Martinez e un Nicolò Barella parso particolarmente stanco.

Inter, Vidal risponde alle critiche via social L’ex centrocampista di Juventus e Barcellona, in particolare, è stato protagonista in negativo di uno spezzone di gara infarcito di errori che hanno scatenato le reazioni dei tifosi dell'Inter sui social subito dopo la fine della partita. Vidal ha però reagito prontamente attraverso un post su Instagram piuttosto sibillino nel quale il cileno si è affidato ad un aforisma per dribblare le critiche e al tempo stesso caricare l’ambiente nel momento più difficile della stagione invitando i compagni a pensare solo a scacciare le negatività: "I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno" le parole usate dal giocatore.