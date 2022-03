Inter al lavoro verso la Salernitana: Inzaghi pensa al turnover

Ancora quattro partite prima della sosta di fine marzo per gli impegni delle Nazionali. Una più importante dell’altra. In casa Inter lo 0-0 contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia ha confermato come la squadra di Simone Inzaghi stia vivendo il momento più difficile della propria stagione. Lo stesso tecnico emiliano al termine del match non ha negato quanto il campo sta evidenziando, ovvero come le cose non stanno girando come a inizio stagione in casa dei campioni d’Italia.

Inter al lavoro: prima del Liverpool c'è l'ostacolo Salernitana Il day after il terzo derby della stagione ha però visto i giocatori di Inzaghi tornare già in campo in vista dell’anticipo della 28a giornata. L’Inter scenderà in campo ancora di venerdì, come successo contro il Genoa, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Martedì 8 marzo ad Anfield i nerazzurri cercheranno di rimontare lo 0-2 dell'andata a San Siro, missione che assomiglia ad un’impresa considerando il prolungato digiuno di gol dell’Inter che non segna dalla rete di Edin Dzeko al Napoli, lo scorso 12 febbraio, per un totale di 403 minuti senza trovare la rete.