Inter, Marotta: "Fiducia ad Inzaghi, vogliamo la seconda stella"

Inter, Marotta: "Inzaghi supererà il periodo di involuzione"

Piena fiducia a Simone Inzaghi: "La società è contenta del suo percorso, sia per i risultati sia per il rendimento della squadra. Siamo certi che questo periodo di involuzione possa essere superato agevolmente grazie al suo operato. Io posso solo ribadire le sue grandi capacità e la professionalità del gruppo- ha spiegato Marotta -. Le statistiche aiutano a fare un'analisi completa, ma a gennaio e febbraio abbiamo affrontato una compressione di impegni notevole tra club e nazionali, siamo siamo sicuri del valore della squadra e vogliamo ambire a traguardi importanti, certi che torneremo a fare risultato con determinazione".

Inter, Marotta: "Vogliamo la seconda stella"

Le parole del dirigente nerazzurro sono chiare, la marcia dell'Inter deve riprendere dopo il febbraio da incubo: "Le ambizioni ci sono e sono molto alte. Dobbiamo lottare in tutti i modi per la seconda stella, non ci nascondiamo su questi obiettivi. Se qualcuno sarà più bravo, lo riconosceremo. Credo che questo periodo difficile sia da ricercare nel calendario molto stressante. La Champions? Questa squadra ha acquisito esperienza rispetto al passato e ha colto con merito questo traguardo. Poi, abbiamo pescato una delle squadre più forti al mondo. Ma questa deve restare una grande esperienza".

Inter, Marotta sulla Superlega: "Affronteremo presto la questione"

Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, sarebbe l'Inter la squadra che si è sfilata definitivamente dalla Superlega: "Non me la sento di dare una risposta precisa, è giusto affrontare questi argomenti nei giusti tempi e nelle giuste sedi", è stata la risposta di Marotta. "Su questo argomento c'è stato un forte dibattito. Noi siamo usciti allo scoperto con dichiarazioni precise. Ora dobbiamo concentrarci sull'aspetto sportivo, poi ci sarà tempo per affrontare la questione".