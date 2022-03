Inter, impazza l'entusiasmo sui social: "Tornati in pista"

Grande soddisfazione in casa Inter dopo la roboante vittoria casalinga per 5 a 0 nel testacoda contro la Salernitana , firmata dalla tripletta di Lautaro Martinez e dalla doppietta di Edin Dzeko .

Dzeko: “Inter di nuovo in pista”

Se il “Toro” si è ampiamente “sfogato” di fronte a microfoni e taccuini per il suo ritorno al gol, le altre voci nerazzurre si sono registrate sui social ufficiali dei vari giocatori. A cominciare dalle parole del bomber bosniaco, che esulta “Back on track!”. Letteralmente: “Di nuovo in pista!”, espressione utilizzata anche da Denzel Dumfries. Dzeko, quindi, aggiunge: “Una vittoria che fa bene: contento per la doppietta. Ora, avanti così! #ForzaInter".

Correa: “Inter, bello ritrovare la vittoria”

E ancora. Alessandro Bastoni: "Come iniziate il weekend nel modo giusto: +3". Matteo Darmian: "Una bella serata, quello che ci serviva per affrontare al meglio la settimana che viene". Hakan Çalhano?lu: "We move", intendendo “Ce ne andiamo” (in classifica”. Reazioni anche da parte dei subentrati, a cominciare dall’ex Atalanta Robin Gosens: "This is the mood!" (“Questo è lo spirito!”). Roberto Gagliardini: "Tutti insieme verso lo stesso obiettivo". Infine, Joaquin Correa: "Bello ritrovare la vittoria! Adesso tutti insieme per lo sprint finale".