Lucio: “Mourinho è stato il miglior allenatore che ho avuto”

Quell'anno del Triplete negli occhi dei tifosi dell 'Inter resta scolpito come pietra. Ma, a quanto pare, anche nei protagonisti che vinsero tutto e tutti insieme sul campo, ossia i giocatori di quella cavalcata. Uno di questi fu il brasiliano Lucio che, ancora oggi, ricorda nell'intervista ai tedeschi di Sport 1, come fece un certo Josè Mourinho a ottenere quel qualcosa in più da ognuno di loro, fino a spingerli ad alzare al cielo anche la Coppa dalle grandi orecchie, che in casa nerazzurra non si vedeva dagli anni '60.

Lucio: “All'Inter ho vissuto un periodo meraviglioso”

L'ex difensore anche di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Juve arrivò all'Inter nel 2009. Se si guarda indietro, come ricorda gli anni in nerazzurro? “E' stato un periodo meraviglioso, con tanto divertimento, tante persone fantastiche e tanti titoli. Mi sono fatto molti amici. E con i compagni nel 2010 abbiamo fatto la storia”. Per uno scherzo del destino, in finale l'Inter dovette battere proprio il Bayern Monaco, l'ex squadra di Lucio: “E' stato bellissimo, ma non perché abbiamo vinto contro il Bayern. Il club significa molto per me ancora oggi. Ero solo felice di aver vinto la Champions League”.

Lucio: “Mourinho: che motivatore”

Mourinho, l'uomo che riuscì a far giocare Eto'o terzino: “E' stato estremamente importante anche per. Un motivatore che ha tirato fuori il meglio da ogni giocatore. Era molto esigente, ma anche totalmente simpatico, onesto e diretto. Grazie a lui, io e i miei colleghi abbiamo fatto una stagione spettacolare. José è stato il miglior allenatore che ho avuto in tutta la mia carriera”. L'attuale tecnico della Roma ringrazierà Lucio per queste belle parole, a distanza di così tanto tempo.