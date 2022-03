Conte, nuove frecciate al Tottenham: "All'Inter ho avuto ciò che ho chiesto"

"Grazie al mio lavoro oggi l'Inter è al vertice"

“Ci siamo riusciti e oggi l’Inter è una delle squadre più forti in Italia” ha aggiunto il tecnico salentino, chiaro riferimento agli acquisti di Hakimi e Lukaku, a differenza delle richieste espresse a Londra, ascoltate solo in parte dal club. "Con il Tottenham finora questo non è accaduto, ma sono consapevole che il contesto sia diverso e che non si possano fare paragoni. In Italia la lotta per il titolo è solo tra Juve, Milan e Inter con il Napoli che può inserirsi, in Inghilterra c’è più competizione. Quando sai che hai solo due o tre avversarie da superare si può sperare di vincere in due o tre anni”.