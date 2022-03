Inter, per vincere ad Anfield chiedi a Gosens: lui sa come si fa

MILANO - Dell'Inter che si appresta a giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Champions League in casa del Liverpool, solo sei giocatori hanno già assaggiato l'atmosfera di Anfield. E solo due di loro sono riusciti a vincere in casa dei Reds: Darmian ai tempi del Manchester United e Gosens, protagonista di una delle tante imprese dell'Atalanta di Gasperini. L'esterno tedesco andò a segno insieme ad Ilicic quella sera e di certo tornerà in quello stadio con un sorriso grande così, ricordando la prestazione della squadra bergamasca. Non c'era in palio il passaggio del turno, perché era ancora la fase a gironi dell'edizione 2020/2021, ma è sempre un precedente di rilievo a cui il giocatore e l'Inter tutta sperano di poter dare un degno seguito. Non è detto cha la scelta di Inzaghi a sinistra ricada su di lui, visto il rientro di Perisic dopo i guai miscolari, ma la sfida con la Salernitana ha messo in luce il buono stato di forma di Gosens, che piano piano sta recuperando dall'infortunio e riprendendo la miglior forma. E se un assist e due quasi gol sono arrivati quando ancora non è al cento percento, allora le chance dell'Inter di mettere in scena un finale di stagione coi fiocchi aumentano notevolmente.