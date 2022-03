Liverpool-Inter, il retroscena Firmino e la cautela di Henderson

L’Inter ha lottato alla pari del Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, salvo incassare due reti nei minuti finali che sembrano avere compromesso le speranze della squadra di Inzaghi di arrivare ai quarti di finale. L’equilibrio nei 90 minuti del “Meazza”, tuttavia, ha messo in guardia Jürgen Klopp e l’intera rosa dei Reds, che si è approcciata alla gara di ritorno con molta prudenza.

Inter, nel tempo di Anfield serve l'impresa Certo, vincere ad Anfield con due gol di scarto non è un’impresa di tutti i giorni e anche se negli ultimi 30 anni cinque squadre italiane hanno vinto nel tempio del Liverpool (Genoa, Roma, Fiorentina, Udinese e Atalanta), dopo che nei precedenti 30 l’impresa non era riuscita a nessuno, i nerazzurri sanno di dover dare il massimo per ribaltare il risultato. Proprio grazie al coraggio con cui la squadra di Inzaghi ha disputato la gara d’andata, comunque, l’Inter si è guadagnata il rispetto di Klopp e dei giocatori del Liverpool.

Henderson non si fida dell'Inter: "La loro storia incute rispetto" La conferma arriva dalle parole pronunciate da Jordan Henderson durante il "Matchday”: “L’Inter ha fatto una grande partita all’andata, ha giocato in modo molto aggressivo e a viso aperto - ha dichiarato il centrocampista della nazionale inglese - Sono forti, non perdono quasi mai e in campionato sono nei primissimi posti. Se fossi uno di loro penserei che non è finita e così è in effetti, dobbiamo metterci nei panni dei giocatori dell’Inter e capire che daranno tutto per ribaltare il risultato. La storia e la reputazione del loro club ci impone questo".