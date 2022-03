Inter, allarme infortuni: De Vrij e Brozovic a rischio per il Torino

In casa Inter scatta l'allarme infortuni. Durante la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool ben due titolari dello scacchiere di Simone Inzaghi hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi muscolari, Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic .

L'ex difensore della Lazio ha rimediato un affaticamento al polpaccio sinistro ed è stato sostituito da Danilo D'Ambrosio . Le condizioni di De Vrij saranno valutate nelle prossime ore al rientro della squadra in Italia, ma la presenza del numero 6 nerazzurro domenica sera nel posticipo della 29ª giornata sul campo del Torino è a rischio.

Inter, ad Anfield si fa male anche Brozovic

Brozovic ha invece alzato bandiera bianca al 30' del secondo tempo, anch'egli fermato da un affaticamento al polpaccio, ma a quello destro, che lo ha costretto ad accasciarsi sul prato di Anfield. Soccorso dallo staff medico dell'Inter il regista croato è poi voluto tornare in campo, provocando un calcio d'angolo per un retropassaggio errato verso Handanovic, salvo poi uscire dal campo pochi secondi dopo, visibilmente sconsolato, per fare spazio a Roberto Gagliardini e consegnarsi nelle mani del massaggiatore dell'Inter. Anche le condizioni del croato saranno valutate al rientro a Milano.

De Vrij, a novembre il primo infortunio muscolare della stagione

Per De Vrij non si tratta del primo problema fisico della stagione. Già a fine novembre infatti il difensore dell'Inter aveva accusato problemi muscolari che gli avevano fatto perdere cinque partite quattro di campionato contro Napoli, Venezia, Spezia e Roma e quella del girone di Champions League sul campo dello Shakhtar Donetsk.