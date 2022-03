Pagelle Inter, l'elogio: "Skriniar da 9, un mostro"

L'Inter esce a testa alta dalla Champions League, sbancando Anfield ma non centrando la qualificazione ai quarti di finale. Una vittoria in cui si è distinto particolarmente Milan Skriniar, autore di una prestazione di carattere. Il difensore di Simone Inzaghi è infatti risultato il migliore in campo nella gara di Liverpool, ed è stato premiato come MVP dalla Uefa.