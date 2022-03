Perisic esalta l'Inter di Anfield: "Un orgoglio"

Uno solo tra i giocatori dell’Inter scesi in campo da titolari ad Anfield nel ritorno degli ottavi di Champions League poteva già vantarsi di aver sollevato in carriera il trofeo di club più ambito da un calciatore. Si tratta di Ivan Perisic, campione d’Europa nel 2020 con il Bayern Monaco.

Perisic e la Champions League vinta con il Bayern da "scarto" dell'Inter In quella stagione l’esterno croato fu ceduto in prestito dall’Inter al club tedesco dopo che Antonio Conte aveva ritenuto il giocatore non adatto ai propri schemi. Perisic divenne subito uno dei protagonisti del Bayern conquistando addirittura il 'Triplete' e disputando da subentrante la finale di Champions vinta a Lisbona contro il Psg. Conte si sarebbe poi ricreduto nell’annata successiva, quando Perisic si rivelò uno dei protagonisti della cavalcata dei nerazzurri verso lo scudetto da esterno a tutta fascia nel 3-5-2.

Liverpool-Inter e il gap di esperienza a favore dei Reds Gli altri, ad eccezione di Arturo Vidal, due volte finalista con la Juventus, e di Alexis Sanchez, semifinalista con il Barcellona nel 2013, non avevano neppure mai raggiunto i quarti di finale. Per questo l’”endorsement” che Perisic ha dato all’Inter sui propri canali social può essere letto come un incoraggiamento per il prosieguo della stagione e per le avventure europee delle prossime stagioni per elementi assai meno abituati a vivere partite di questo tipo rispetto ai giocatori del Liverpool.