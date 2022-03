Inter, Skriniar candidato dall'Uefa come "Player of the Week"

Milan Skriniar è stato candidato dall'Uefa per il premio "Player of the Week" relativo alle prime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in cui l' Inter ha espugnato Anfield, non riuscendo però ad evitare l'eliminazione. Il difensore slovacco è diventato un vero e proprio leader della difesa nerazzurra, conquistandosi la fiducia dell'ambiente a suon di grandi prestazioni.

Inter, Skriniar tra i candidati come "Player of the Week"

La prestazione di Milan Skriniar contro il Liverpool non è passata inosservata, anzi. Al termine della gara, il centrale di Simone Inzaghi aveva già ricevuto il premio come MVP, consacrazione della prestazione di grinta e carattere messa in mostra. Il difensore dell'Inter si contenderà la palma di "Player of the Week" per il ritorno degli ottavi di Champions League con il centrocampista del del Manchester City Fernandinho, ma soprattutto con i due super bomber Karim Benzema del Real Madrid, autore della tripletta che ha eliminato il Psg, e Robert Lewandowski del Bayern Monaco, anch'egli autore di tre gol contro il Salisburgo.

Inter, Bastoni e Skriniar nel Team of the Week di Champions

Una ulteriore dimostrazione dell'ottima prestazione dell'Inter ad Anfield, arriva dalla "Squadra della settimana" di Champions League, in cui sono stati inseriti due calciatori nerazzurri. Si tratta di Milan Skriniar e di Alessandro Bastoni, con quest'ultimo che ha mostrato la sua soddisfazione attraverso una storia Instagram, in cui si legge: "Con mio fratello Skriniar nel Team of the week di Champions League".