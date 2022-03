Inter, Sanchez promette riscatto via social: ma il post fa arrabbiare i tifosi

Sanchez sbaglia ancora: quel motto su Instagram che fa infuriare i tifosi

“Nella vita si vince e si perde. Ma non devi mai rinunciare a quello che ami” ha scritto Sanchez, in italiano e in spagnolo per far arrivare meglio il proprio messaggio, nel quale si evince il rammarico per l’ingenuità in terra inglese e per l’eliminazione dell’Inter, ma anche la volontà di voltare pagina già in allenamento. Peccato che a tutto questo Sanchez abbia fatto seguire altre quattro parole, “Fino alla Fine”, che rafforzano sì il concetto di riprendere a lottare per raggiungere gli obiettivi, ma che non hanno fatto troppo piacere ai tifosi dell’Inter…