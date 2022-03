Handanovic: "Campionato apertissimo. Ora avremo più tempo per allenarci"

L’estremo difensore sloveno, protagonista poco prima del pareggio con una gran respinta sul colpo di testa di Izzo, dopo non essere stato brillante in occasione del calcio d’angolo dal quale è nato il vantaggio del Torino , ha sottolineato i meriti della squadra granata: “Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare il Torino. Giocano uomo su uomo, ci siamo adattati alle loro caratteristiche, c’è rammarico perché abbiamo avuto le nostre occasioni, ma Berisha è stato bravo in un paio di occasioni e abbiamo sbagliato qualcosa noi. Per fortuna abbiamo pareggiato alla fine, ma avremmo voluto vincere”.

Handanovic carica l'Inter: "Stagione ancora lunga"

Handanovic ha poi sottolineato l’importanza d’ora in avanti di poter preparare le partite rimanenti senza impegni infrasettimanali: “Stiamo giocando molto in questo periodo, ci sta di non essere sempre brillanti avendo appena giocato due partite intense in Champions. Milan avanti? Sarà un campionato incerto fino alla fine, adesso avremo una settimana per preparare la partita contro la Fiorentina. Non sono preoccupato perché le prestazioni le facciamo sempre, ma ci sono anche gli avversari. Mancano 10 partite, dobbiamo continuare così".