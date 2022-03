Belgio, Lukaku non convocato: "Può diventare un problema"

Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez non convocherà Romelu Lukaku per le prossime due partite amichevoli dei Diavoli Rossi contro l'Irlanda e il Burkina Faso. Dopo aver già conquistato il pass per il prossimo Mondiale in Qatar, Martinez ha deciso di varare una Nazionale sperimentale, chiamando solo i giocatori con meno di 50 presenze, per valutarli in vista delle scelte future per la rassegna iridata. I giornali belga avevano comunque ipotizzato l'inclusione nella lista di Romelu Lukaku (116 presenze) e Eden Hazard (101), entrambi in difficoltà nei rispettivi club, ma Martinez è stato chiaro: "Nessuna eccezione".