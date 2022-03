Champions League, il gol di Lautaro è il più bello del ritorno degli ottavi

Lautaro Martinez "conquista" l'Uefa

Ai nerazzurri non è bastato l’1-0 di Anfield per ribaltare la sconfitta subita all’andata, ma i campioni d’Italia hanno fatto paura fino alla fine ai Reds, che in stagione avevano vinto tutte le partite disputate in Champions e che in casa non perdevano da un anno. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Alexis Sanchez avvenuta pochi secondi dopo il gol dell’illusione di Lautaro Martinez l’Inter se l’è giocata fino alla fine e dopo la disputa delle ultime due gare di ritorno degli ottavi in casa nerazzurra si registra anche la soddisfazione del successo riscosso dal gol del 'Toro', premiato come il più bello delle gare di ritorno degli ottavi di finale dai voti degli utenti del sito ufficiale dell'Uefa.