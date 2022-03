Balotelli e il retroscena sulla moneta di Moratti: "Persona inarrivabile"

Fresco di delusione incassata per la mancata convocazione in Nazionale per i playoff Mondiali, dopo l’illusione del ritorno in Azzurro per lo stage di fine febbraio, Mario Balotelli ha concesso un’intervista esclusiva a ‘Dazn’.

Balotelli e il legame speciale con l'Inter L’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, attualmente in forza all’Adana Demirspor, nel campionato turco, ha affrontato diversi temi. Il primo di questi ha riguardato un aneddoto relativo alla propria esperienza in nerazzurro, il club nel quale Super Mario arrivò giovanissimo, nel 2006 all'età di 16 anni, spiccando il volo verso il grande calcio grazie al precoce approdo nella prima squadra, già nel dicembre 2007, per volere proprio di Roberto Mancini, che gli ritagliò uno spazio da protagonista nella prima delle tre stagioni vissute da Balotelli all'Inter, coronate dalla conquista, seppur non da protagonista, del Triplete nel 2010 con José Mourinho in panchina.