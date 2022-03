Inzaghi: "È un momento no, io il primo responsabile"

L’ Inter non va oltre il pareggio casalingo contro la Fiorentina, perdendo altri due punti pesanti nella corsa allo scudetto. I nerazzurri scivolano a -4 dal Napoli vittorioso sull’Udinese e perdono l’opportunità di mettere pressione sul Milan. Non solo: la squadra di Inzaghi dovrà ora guardare con interesse la gara tra Juventus e Salernitana, perché in caso di successo i bianconeri si porterebbero a -1 dai campioni d’Italia con all’orizzonte lo scontro diretto da giocare a Torino alla ripresa del campionato.

Inter-Fiorentina, Inzaghi: "Deluso per il primo tempo"

Simone Inzaghi ha commentato la partita ai microfoni di ‘Dazn’, soffermandosi su un altro primo tempo deludente da parte della propria squadra: "Il primo tempo è stato insufficiente. Avremmo dovuto fare di più nel primo tempo, dopo il pareggio abbiamo creato tanto. Purtroppo è un momento no, non possiamo negarlo. Avere fatto solo sette punti in sette partite sta iniziando a pesare, ma dobbiamo tornare a correre perché con questa media non si vince lo scudetto in Italia. Oggi ha giocato meglio la Fiorentina nel primo tempo e noi nel secondo, il risultato è stato un pareggio che non può accontentarci. Da allenatore sono il primo responsabile, ma non mi aspettato un altro brutto approccio alla partita dopo che a Torino avevamo iniziato molto bene".

Inter, Inzaghi pensa già alla Juventus

Il tecnico emiliano ha poi fornito la propria ricetta per uscire dalla crisi per poi parlare dell'ormai imminente big-match alle porte: "Non scendiamo in campo con la paura - ha aggiunto - sentiamo le responsabilità dopo l'ottimo rendimento nella prima parte di stagione. Dobbiamo restare tranquilli, lavorare di più e tornare a finalizzare come eravamo abituati a fare. Dobbiamo tornare a vincere per sbloccarci. La Juventus? Sappiamo che sono fortissimi li abbiamo già affrontati due volte in stagione, ma ci prepareremo bene nelle prossime due settimane".