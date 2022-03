Dumfries luce dell'Inter: la sfida con Theo Hernandez accende la lotta scudetto

Nell’Inter che da gennaio ha smesso di correre per iniziare a camminare ad una media-punti che sarebbe insufficiente anche per la qualificazione all’Europa, una delle poche note positive della seconda parte di campionato arriva dal rendimento di Denzel Dumfries.

Inter-Fiorentina, gli esterni salvano Inzaghi L’esterno olandese ha salvato la squadra di Inzaghi contro la Fiorentina, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nel cuore dell’area viola sul cross proveniente dalla sinistra da Ivan Perisic. Un’azione in grado di esaltare un allenatore, rifinita da un esterno e finalizzata da quello opposto, ma ormai le prestazioni dell’ex Ajax non sorprendono più al punto che da punto interrogativo dei primi mesi dell’annata Dumfries è diventato un tassello imprescindibile al quale aggrapparsi nella difficile volata per lo scudetto.

La svolta di Dumfries: rendimento al top da dicembre in avanti La rete alla Fiorentina è stata la quarta segnata dal nazionale orange in Serie A, tutte concentrate da dicembre in avanti ed equamente divise tra trasferta (Roma e Salernitana) e San Siro, dove Dumfries aveva già realizzato l’altra marcatura decisiva della prima stagione con l’Inter, quella contro il Torino nell’ultimo match del 2021. Quattro sono anche gli assist, curiosamente serviti tutti in casa contro Bologna, Udinese, Venezia e Salernitana.