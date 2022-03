Inter, per l'attacco Zapata è la prima alternativa a Scamacca

MILANO - Quello dell'Inter resta il miglior attacco di Serie A, tuttavia la flessione accusata nel 2022 non può non far riflettere in ottica mercato e futuro. Per la prossima stagione la soluzione può essere Duvan Zapata, già cercato nella passata estate per sostituire Lukaku, ma l'Atalanta lo dichiarò incedibile e l'Inter virò dapprima su Thuram, poi con l'infortunio di quest'ultimo, su Correa. Alla riapertura del mercato però l'Inter tornerà alla carica e non è detto che il copione sia lo stesso, visto che Zapata sta vivendo una stagione difficile per gli infortuni e ha voglia di cambiare aria. La prima scelta resta comunque Scamacca, elemento sul quale, vista la giovane età, si può costruire a lungo l'attacco del futuro. Tuttavia i costi per Scamacca sono elevati e c'è da superare la concorrenza di Milan e di alcuni club esteri. Certo è che se anche il prossimo mercato dovrà essere chiuso in attivo (con la cessione di De Vrij e altri), non sarebbe semplice per l'lnter prendere parte a un'asta per Scamacca, mentre potrebbe essere più facile aprire una trattativa con l'Atalanta per Zapata.