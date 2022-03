Paura per Onana: illeso dopo un frontale in Camerun

Prosegue il momento no per André Onana . Protagonista di un brutto errore costato all’Ajax l’eliminazione dalla Champions League il futuro portiere dell’ Inter è rimasto vittima di un incidente stradale in Camerun, per fortuna senza conseguenze.

Onana si stava recando dalla capitale Yaoundé a Douala per raggiungere i compagni di nazionale in ritiro in vista del playoff di qualificazione al Mondiale 2022 in programma martedì 29 marzo contro l' Algeria quando la propria auto, una Range Rover, si è scontrata con un altro suv.

Onana, la dinamica dell'incidente

La macchina di Onana è andata distrutta, ma per il giocatore non ci sono state conseguenze. Nel frontale è rimasto coinvolto anche un pickup, finito fuori strada. Per il futuro nerazzurro non dovrebbero quindi esserci problemi in vista della preparazione alla delicata e decisiva sfida per la qualificazione al Mondiale, che segnerà il debutto di Rigobert Song nei panni di ct del Camerun.

Il nuovo Camerun riparte da Onana

L’ex difensore della Salernitana è subentrato da poche settimane al portoghese Toni Conceicao, che ha pagato caro il 4° posto alla recente Coppa d’Africa, manifestazione la cui fase finale si è svolta proprio in Camerun e nella quale Onana è stato impiegato come titolare nonostante la lunga assenza dai pali dell’Ajax per la squalifica per doping commettendo due errori, entrambi contro il Burkina Faso, nella gara inaugurale e nella finale per il 3° posto, comunque non decisivi per l'esito delle partite poi vinte da Aboubakar e compagni. Il neo ct dei Leoni Indomabili sembra comunque voler rinnovare la fiducia al futuro interista anche in vista delle delicate sfide per l’accesso al Mondiale.