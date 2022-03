Inter, ottimismo per Lautaro in vista della Juve

La positività al Coronavirus di Lautaro Martinez impedirà all’attaccante dell’Inter di prendere parte alle ultime due partite che l’Argentina dovrà disputare nel girone di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, contro Venezuala ed Ecuador.

Inter, cercasi il vero Lautaro Un inconveniente che arriva in uno dei momenti più delicati della stagione per l’Inter, ma pure per il giocatore, che grazie alla tripletta contro la Salernitana ha sì spezzato il lungo digiuno di gol che durava da dicembre, ma che sta vivendo una chiara flessione dal punto di vista realizzativo dopo un’ottima prima parte di stagione, con appena sei gol segnati dalla 17ª giornata contro gli 8 dei primi 16 turni di campionato.

Lautaro ha il Covid, salta la convocazione dell'Argentina Aver contratto il Covid-19 costringerà Lautaro ad osservare una settimana di isolamento fiduciario, pertanto più che il danno, contenuto, di non essersi potuto unire all’Argentina, comunque già qualificata per il Mondiale, ora l’attenzione si sposta sulle tempistiche per il rientro in gruppo del Toro in vista della super-sfida contro la Juventus in programma all’Allianz Stadium domenica 3 aprile alle 20.45.