Pallone d'Oro slovacco, trionfa ancora Milan Skriniar

Nuovo riconoscimento internazionale per Milan Skriniar . Il difensore dell' Inter ha infatti vinto il Pallone d'Oro slovacco per il terzo anno consecutivo, venendo riconosciuto come miglior giocatore del 2021 per il proprio paese.

Pallone d'Oro slovacco, Skriniar meglio di Hamsik

Il titolo, assegnato dalla Federcalcio slovacca e dal quotidiano 'Pravda' ha visto l'ex sampdoriano precedere Marek Hamsik, l'ex capitano del Napoli attualmente in forza all'IFK Goteborg. Al terzo posto un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Juraj Kucka, ex centrocampista di Genoa, Milan e Parma, ora al Fenerbahce, mentre in quarta posizione si è classificato Stanislav Lobotka, uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti in piena corsa per lo scudetto.