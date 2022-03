Inter, si riapre la pista Ginter: "Bayern? Ho offerte dall'estero"

Non è ancora definito il futuro di Matthias Ginter : il nazionale tedesco classe 1994 si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach in estate ma ha smentito di aver già trovato un accordo con il Bayern Monaco campione di Germania. L' Inter , accostata al giocatore negli ultimi mesi, è alla finestra e osserva la situazione.

Inter, attenzione a Ginter: "Ho offerte dall'estero"

Il centrale teutonico, 46 presenze finora con la maglia della Germania, ai microfoni di Redaktions Netzwerk Deutschland non ha confermato di avere già un'intesa di massima con il Bayern Monaco: "Sinceramente non so da dove vengano le voci sul fatto che sia già stato deciso un trasferimento al Bayern Monaco. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. E probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana. Ci sono diverse opzioni anche all'estero e sono curioso anch'io di vedere quale sarà quella giusta alla fine", è il messaggio che Ginter ha mandato a tutte le pretendenti, anche all'Inter da tempo sulle sue tracce.

Ginter: "Via dal Monchengladbach? Volevo un finale diverso"

Sul mancato accordo con il suo attuale club, Ginter si è espresso in questi termini: "Ovviamente avrei preferito un finale diverso, ma non c'è amarezza. Sono grato per il tempo speso lì. E' una grande squadra, un grande allenatore, tifosi eccezionali, un grande ambiente. L'ho sempre sottolineato ma purtroppo le cose sono cambiate dall'estate dello scorso anno. Ma anche questo fa parte del calcio, si prendono strade diverse". Cresciuto nel Friburgo, Ginter ha vestito in Bundesliga anche la maglia del Borussia Dortmund. Nel suo palmarés vanta la Coppa del Mondo del 2014 conquistata con la Germania, anche se in Brasile non scese mai in campo.