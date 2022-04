Juve-Inter, Inzaghi: "Brozovic ci è mancato, è fondamentale. De Vrij? Vedremo"

Sale l'attesa in vista del big match della 31ª giornata di Serie A tra Juve e Inter. Domenica alle 20.45, all'Allianz Stadium, si giocherà il derby d'Italia, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta scudetto. I nerazzurri arrivano alla sfida in crisi, con solo sette punti conquistati nelle ultime sette partite. I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, hanno compiuto una grande rincorsa e grazie ai 16 risultati utili consecutivi hanno accorciato le distanza dalla vetta della classifica. Una vittoria della Vecchia Signora permetterebbe addirittura a Vlahovic e compagni di superare la squadra di Inzaghi al terzo posto (l'Inter recupererà la partita del Dall'Ara contro il Bologna il prossimo 27 aprile). Intanto il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così il match contro i bianconeri: "Penso sia molto importante, allo stesso modo non poteva esserci partita migliore per dare un segnale forte all'ambiente ma soprattutto a noi stessi. Tutti sappiamo dell'importanza di Marcelo e dei tutti i giocatori. Lui è fondamentale, ci è mancato tanto. In questi giorni ha lavorato abbastanza bene. Oggi insieme a De Vrij farà l'intero allenamento e vedremo. Già averlo con noi è importante".