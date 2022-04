Inter, De Vrij verso la panchina: Caicedo e Inzaghi bestie nere della Juve

Inter, Inzaghi recupera anche De Vrij

Anche Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, gli infortunati eccellenti delle ultime settimane la cui convocazione per Torino è rimasta in dubbio fino all’ultimo, sono regolarmente partiti per il Piemonte. Il regista croato dovrebbe essere schierato da titolare, poco meno di un mese dopo l’infortunio subito a Liverpool, mentre per De Vrij, unitosi ai compagni solo sabato, sembra poterci essere spazio solo in panchina, con D’Ambrosio candidato principale a completare il terzetto difensivo con Skriniar e Bastoni. Il solo Aleksandar Kolarov, quindi, da mesi ai margini del gruppo, è rimasto a Milano. Pochi i dubbi per il resto della formazione: l’unico ballottaggio dovrebbe essere sulla fascia destra, con Darmian che insidia Dumfries. A centrocampo Calhanoglu e Barella agiranno ai lati di Brozovic e Perisic sulla fascia sinistra, mentre Lautaro Martinez e Edin Dzeko comporranno la coppia d’attacco.