Zhang: "Inter, andiamo avanti"

INVIATO A TORINO - In tribuna vip ha esultato in maniera vibrante per il rigore trasformato da Calhanoglu, per gli altri episodi più controversi e per la vittoria finale. Sui social, invece, Steven Zhang è tornato composto come al solito. Lo testimonia il messaggio lanciato su Instagram, nella notte, a poche ore dal blitz di Torino. "Andiamo avanti" ha scritto pubblicando la foto del pullman dell'Inter. Un'esultanza composta, in pieno stile Zhang. Di certo adesso che l'Inter è ripartita il numero uno di viale della Liberazione si aspetta che non si fermi. Più la corsa scudetto è ancora lunga e la sua squadra è tornata protagonista grazie all'affermazione allo Stadium a quasi 10 anni di distanza dall'ultima volta. Una bella gioia vissuta in tribuna. Zhang voleva proprio questo.