Tuchel su Lukaku: "Niente lo aiuterebbe più di un gol..."

"Niente aiuterebbe Romelu Lukaku più di un gol, in questo momento". E' un Thomas Tuchel intento a respingere le numerose e inevitabili critiche piovute dopo le ultime due - pesantissime - sconfitte del suo Chelsea contro Brentford e Real Madrid , arrivate nella tana dello Stamford Bridge nel giro di pochissimi giorni, con un trend di 2 gol fatti e ben 7 subiti. Sul banco degli imputati, neanche a dirlo, è finito - come spesso accaduto in questa stagione - l'ex attaccante nerazzurro , che al 69', di testa, ha gettato alle ortiche un gol già fatto su assist dalla sinistra di Azpilicueta e deviato da Valverde.

Tuchel: "Il momento down del Chelsea non dipende da Lukaku"

L'ex tecnico del Borussia Dortmund ha argomentato: "Non è certo solo per Lukaku che il Chelsea ha perso male queste ultime due partite. E' lo stato di forma dell'intera squadra a preoccupare: i nostri giocatori sono tornati piuttosto scarichi dagli impegni con le rispettive nazionali e, probabilmente, noi abbiamo pagato uno scotto ulteriore rispetto ad altri club. Ma questo non dev'essere un alibi. Per uscire da situazioni come questa esiste un'unica soluzione: concentrarsi interamente sulla partita che verrà, quella in trasferta contro il Southampton. Mettere un punto e andare a capo per invertire il senso di marcia, altrimenti è un attimo a perdersi del tutto".

Inter, Tuchel su Lukaku: "Non pensa ad altro, per il Chelsea si allena con grinta"

Qui, si ritorna sull'argomento Lukaku: "Non c'è niente che gli servirebbe di più al mondo di un gol per restituirgli autostima e fiducia nei propri mezzi. Mercoledì ha avuto una buona occasione e una d'oro, senza che sia riuscito a sfruttarne una... Posso assicurare, però, che Romelu si allena con grinta, professionalità e attenzione. Non sta pensando ad altro. E il Chelsea ha bisogno di lui".