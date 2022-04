Inzaghi: "Inter, che spinta dopo il blitz a Torino"

INVIATO AD APPIANO - La soddisfazione per la vittoria di domenica scorsa è ancora grande, ma Simone Inzaghi adesso pensa soprattutto alla sfida di domani pomeriggio a San Siro contro il Verona. Non avrà lo squalificato Lautaro Martinez, ma la sua Inter dovrà conquistare a tutti i costi i tre punti per rimanere in corsa per lo scudetto e magari accorciare il distacco rispetto al Milan capolista e al Napoli secondo. Il tecnico di Piacenza non ha parlato in conferenza stampa, ma ha rilasciato qualche dichiarazione a Inter tv.

Inzaghi, l'affermazione contro la Juve può darvi la spinta in questo finale di stagione?

E' stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché ottenuta contro una squadra forte, in uno scontro diretto. Ci ha permesso di restare attaccati alle prime e ci consentirà di giocarci tutto in questo finale di stagione.



Qualcuno l'ha definito un successo "sporco".

Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi a soffrire tutti insieme e abbiamo vinto una gara fodamentale per il proseguito del campionato.

Contro l'Hellas che incontro si aspetta?

Importante per noi e anche difficile. Troviamo una squadra con grande intensità e giocatori di qualità. Dovremo essere bravi a fare una partita da vera Inter.



Non ci sarà lo squalificato Martinez, ma le alternative non le mancano.

Avremo Dzeko, Correa, Sanchez e Caicedo che stanno bene, sono a disposizione e si allenano nel migliore dei modi. Ci sarà spazio per tutti. Dovremo fare una partita importante per la squadra.

Dalla vostra parte ci sarà anche San Siro con oltre 60.000 tifosi.

Non finirò mai di ringraziarli perché i nostri tifosi sono stati fondamentali e in questo rush finale saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento.