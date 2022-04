Verso Spezia-Inter: De Vrij a forte rischio

Inter, Correa non ha nessun problema

Contro lo Spezia, dunque, l'Inter rischia di presentarsi senza De Vrij. Ancora non sono stati fatti esami approfonditi, dunque il giocatore resta in dubbio. Questo è ciò che trapela da Appiano secondo Sky Sport, che dà più no che sì per l'olandese. Nessuna conseguenza invece per il Tucu Correa, che con il Verona aveva ricevuto una botta. L'attaccante sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi per la partita che precede la Pasqua. Il tecnico spera poi di recuperare anche De Vrij per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro il Milan, in calendario il 19 aprile alle 21. Il mini ciclo proseguirà con l'incontro con la Roma a San Siro il 24 aprile, tre giorni di nuovo in campo per il recupero con il Bologna. Per chiudere il campionato, a quel punto, mancheranno quattro partite, alcune insidiose; Udinese in Friuli, Empoli in casa, Cagliari in trasferta e Sampdoria di nuovo a San Siro.