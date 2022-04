Ronaldo ha un sogno nel cuore: “Spero l'Inter vinca il campionato”

Ronaldo il Fenomeno non dimentica il suo periodo in Italia, soprattutto quello all' Inter in cui probabilmente ha espresso il suo miglior calcio. A Sky Sport, ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, ma ha anche ricordato come andò la trattativa che fece impazzire i tifosi nerazzurri e che lo portò a Milano da Barcellona.

Ronaldo: “La Juve? Non la escluderei dalla lotta scudetto”

Parlando, quindi, di come potrebbe finire questo campionato, Ronaldo dice: “E' una bella lotta: Inter, Milan e Napoli ma anche la Juve non si può scartare. L'Inter è quella che sta giocando meglio in questo momento, spero che possa rivincere ancora”. Un altro degli illustri ex che vede dunque leggermente in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi in questo emozionante finale di serie A, in cui tutto può succedere.

Ronaldo: “Ero d'accordo per rinnovare con il Barça, poi...”

Andiamo ai giorni caldi della trattativa tra Barcellona e Inter con Massimo Moratti pronto a fare un grandissimo regalo ai tifosi nerazzurri. Ronaldo la racconta così: “Avevo fatto un anno spettacolare col Barcellona, c'era l'accordo per rinnovare, poi dopo 4 giorni il presidente mi ha chiamato per dire che era una follia e non poteva firmare e mi ha detto di negoziare con altri. C'era l'interesse dell'Inter, che si è mossa velocemente e ha pagato la clausola. Il campionato italiano era il migliore in quel momento e per me era una grande sfida. L'Italia e gli italiani mi mancano tantissimo, negli ultimi due anni non sono riuscito a girare molto ma presto ci tornerò".