Skriniar: "Juve-Inter svolta della stagione, ora continuiamo a vincere"

Skriniar: "Juve-Inter? Quello 0-1, passaggio fondamentale della stagione"

Skriniar ha argomentato: "La vittoria contro i bianconeri ci ha aiutato parecchio in questa fase delicata di campionato". La formazione di Simone Inzaghi proveniva infatti da un momento in cui i risultati non arrivavano e "vincere una partita così importante ha restituito alla squadra consapevolezza nei propri mezzi. Ora abbiamo ripreso a ottenere i tre punti con continuità e dobbiamo proseguire a farlo se vogliamo il secondo Scudetto consecutivo. Certo, anche contro lo Spezia abbiamo trovato il modo per complicarci la vita: dobbiamo limare aspetti come questo".

Inter: dopo lo Stadium, altre due vittorie

In effetti Skriniar ha ragione. A testimoniarlo sono proprio le statistiche: dopo il successo di rigore a Torino, nei due match successivi sono arrivate altrettanti vittorie: 2-0 a San Siro contro l'Hellas Verona firmato Nicolò Barella ed Edin Dzeko, insieme al 3-1 del "Picco" contro lo Spezia dell'ex nerazzurro Thiago Motta, siglato Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.