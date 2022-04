Inter-Milan è anche Barella contro Hernandez: il derby degli assistmen

Inter e Milan sono pronte a contendersi l’accesso alla finale di Coppa Italia per la seconda volta nella storia. Solo in un altro precedente, infatti, il derby della Madonnina, giunto al capitolo 232 della storia, si è giocato come semifinale di Coppa: correva l’anno 1984-’85, non il periodo migliore per la storia di entrambe le squadre, e i rossoneri riuscirono a centrare il pass per la doppia finale poi persa contro la Sampdoria.

Inter e Milan, sfida totale: dallo scudetto alla Coppa Italia Il Milan è in leggero vantaggio anche nel computo complessivo dei precedenti in Coppa, che sono 26 con 10 successi del Diavolo e otto dell’Inter, ma la semifinale dell’edizione in corso sembra destinata ad avere un posto speciale nella storia della manifestazione e anche per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre, protagoniste di un testa a testa per lo scudetto che non ha molti precedenti nella storia della Serie A. Inter-Milan, sfida tra super difese I temi della partita sono tanti a partire dall’impenetrabilità difensiva di entrambe le squadre, caratteristica che sembra poter essere il preludio ad un match lungo, alla luce anche dello 0-0 dell’andata. Il Milan è a porta chiusa da sette partite, Coppa compresa, striscia aperta proprio nella semifinale d’andata del 1° marzo, l’Inter ha subito solo due gol nelle ultime sei partite ufficiali tra tutte le competizioni. Dall’altro lato, le polveri sono piuttosto bagnate in attacco, almeno da parte milanista, così a risolvere la partita potrebbe essere una giocata dei singoli, un piazzato o magari un assist inventato dal nulla. Una caratteristica, quest’ultima, che appartiene in particolare a due dei protagonisti più attesi del match, Theo Hernandez da una parte e Nicolò Barella dall’altra.