Inzaghi: "Vittoria per i tifosi. Critiche? Ho saputo incassare..."

L’Inter raccoglie anche il terzo indizio e non solo esce definitivamente dalla crisi, ma lancia da favorita la propria candidatura per lo scudetto 2021-2022. Se la partita contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarebbe dovuta valere come prova generale in vista del trittico di gare chiave per il finale di stagione, prima delle partite in campionato contro la Roma di José Mourinho ed il Bologna, il 3-0 che fa volare i nerazzurri in finale di Coppa dopo 11 anni è un messaggio molto chiaro sulla ritrovata forma psicofisica dei nerazzurri, giunti appunto alla terza vittoria consecutiva senza subire gol.

Inter in trionfo nel derby di Coppa, Inzaghi ringrazia i tifosi La doppietta di Lautaro Martinez e il primo centro in nerazzurro di Robin Gosens hanno steso un Milan a lungo in difficoltà sul piano tecnico a centrocampo e anche su quello del ritmo, una delle armi della squadra di Pioli. L’Inter ha sofferto solo nel finale di tempo, prima e dopo la rete del 2-0 del Toro e Simone Inzaghi non può che sorridere ai microfoni di SportMediaset al termine del match: "I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo giocato un derby d'intelligenza e di tattica. Volevamo vincere il derby dopo non avercela fatta nei primi tre della stagione e volevamo la finale di Coppa Italia dopo 11 anni. Siamo molto contenti anche per i nostri tifosi che anche oggi sono stati splendidi".