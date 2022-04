Colonnese "avvisa" Inzaghi: "Gran lavoro, ma deve vincere lo scudetto"

Il popolo interista sogna il 'Tripletino'. E esalta Simone Inzaghi. Superato, forse definitivamente, il periodo buio di fine inverno, costato il primo posto in un campionato fino ad allora di fatto dominato, l’Inter sembra essersi ritrovata al momento giusto, in tempo per dare alla propria stagione contorni storici.

Inter, in Coppa Italia caccia al secondo trofeo della stagione Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, a gennaio contro la Juve, i nerazzurri si giocheranno infatti ancora contro i bianconeri la Coppa Italia il prossimo 11 maggio, quando alla fine del campionato mancheranno solo 11 giorni e la corsa allo scudetto essere già orientata o comunque con l'Inter padrona del proprio destino qualora i campioni d'Italia riuscissero a sfruttare il recupero contro il Bologna del 27 aprile.

Colonnese esalta Inzaghi: "La sua mano è evidente" A esaltare il lavoro di Inzaghi non sono solo i tifosi dell’Inter, che da mesi dedicano cori personalizzati all’ex tecnico della Lazio, ma pure amici ed ex compagni. Come Ciccio Colonnese, che con Inzaghi ha condiviso lo spogliatoio proprio alla Lazio dal 2000 al 2004, con una Coppa Italia e una Supercoppa vinte insieme. Intervistato da Sky Sport Colonnese ha affermato tuttavia che solo la conquista dello scudetto può permettere a Inzaghi di avere "l'immortalità" nerazzurra: "Se vuoi essere ricordato negli anni a venire devi portare a casa una vittoria pesante. La lode per Simone arriverebbe con lo scudetto anche se il suo lavoro è stato già importante. Non dimentichiamoci che è arrivato a Milano in un momento particolare. I suoi primi sei mesi sono stati eccezionali, poi ha vissuto due mesi difficili dovuti a situazioni normali, ma il suo lavoro è evidente".