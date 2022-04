Inter, Sanchez e la felicità: “Il gol alla Juve al 121'”

Sanchez: “Il gol in Supercoppa come un film”

Rallenta i fotogrammi, li spezzetta, poi li raccoglie di nuovo tutti insieme e dice: “Il gol in Supercoppa è stato come un film, quando ho segnato non pensavo che la partita fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile”. Una rete che ha significato il 2-1 per l'Inter, con zampata decisiva dell'uomo che era entrato dalla panchina, come tante volte quest'anno, ossia Sanchez.

Sanchez: “Giochiamo al massimo da qui alla fine”

Ricordi di un dolce passato, ma anche di un futuro che potrebbe essere ancora più pericoloso per chi soffre di glicemia alta: “Abbiamo vinto lo scudetto la scorsa stagione e quest’anno la Supercoppa. Aver segnato quel gol contro la Juve è stato bellissimo, erano tutti contenti, i miei compagni e i tifosi: siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Dobbiamo rimanere concentrati per giocare al massimo tutte le partite che rimangono, abbiamo giocatori di talento ed esperienza e abbiamo bisogno di tutti”.

Sanchez: “Ronaldo il Fenomeno il migliore”

Parla un po' anche di sé e poi dei miti nerazzurri, Sanchez: “Diventare calciatore è stato il mio sogno più grande fin da bambino, amo il calcio e anche oggi quando sono in campo sono felice, è la cosa che più amo e sarà così per sempre”. “Se penso ai campioni nerazzurri mi viene in mente Ronaldo il Fenomeno, il migliore di tutti i tempi, ha sempre avuto intelligenza e velocità, è un giocatore che ha incantato in campo come nessuno".