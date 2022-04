Zhang: “Complimenti all'Inter, ma non diciamo la parola scudetto”

Steven Zhang, il presidente dell'Inter, è sempre più 'italiano'. Ieri era a San Siro per sostenere i nerazzurri contro la Roma, oggi è a Imola per il Gran Premio di Formula 1: “Gli italiani sostengono la Ferrari e io sono qui per seguire la gara”. Impossibile, però, non parlare di calcio in questo magico momento per i colori nerazzurri, vicini alla seconda stella. Zhang si è espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto.